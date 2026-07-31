У Криму назріває катастрофа: світла немає по два тижні, люди тікають із півострова

У тимчасово окупованому Криму ситуація з електропостачанням, водою та паливом залишається найскладнішою на півночі півострова. В окремих районах світла не буває до двох тижнів, а бензин залишається дорогим.

Про це заявив голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в ефірі “Ранок.LIVE”.

За його словами, ситуація в різних районах Криму швидко змінюється. Якщо раніше у Судаку були світло й вода, то зараз місто вже чотири доби залишається без електропостачання.

Найгірша ситуація, за словами Барієва, склалася у Джанкойському та Перекопському районах, а також в Армянську. Там світла може не бути по два тижні. Крім того, на півночі півострова є проблеми з водопостачанням — питну воду привозять і видають в обмеженій кількості.

Барієв також повідомив, що через перебої з електроенергією виникли труднощі зі збиранням врожаю. За його словами, фермери зверталися до людей із проханням безкоштовно допомогти зі збором урожаю, дозволяючи забрати частину зібраного собі.

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У Сімферополі ситуація останніми днями покращилася — електроенергію вимикають лише на кілька годин. Водночас за межами міста перебої зі світлом тривають по 5–6 годин.

За словами Барієва, паливо знову з'явилося у продажу, однак його вартість залишається високою — близько 225 гривень за літр. Бензин завозять із Краснодарського краю, а покупцям продають по 20–40 літрів, які переважно використовують для роботи генераторів.

Він також зазначив, що ситуація вже впливає на ринок нерухомості. За словами Барієва, ціни на житло впали, а росіяни, які раніше купували нерухомість у Криму, починають її продавати. Жителі північної частини півострова переїжджають до центрального Криму, де краща ситуація зі світлом і водою, а частина кримчан виїжджає за межі півострова через побоювання можливої додаткової мобілізації після вересневих виборів.

Нагадаємо, 31 липня партизанський рух "АТЕШ" заявив, що Кремль нібито готує відставку призначеного РФ очільника окупованого Криму Сергія Аксьонова. За даними руху, його можуть усунути після вересневих виборів до окупаційних органів влади, поклавши на нього відповідальність за гуманітарні проблеми та перебої із забезпеченням півострова. Також в "АТЕШ" повідомили, що Москва вже нібито розглядає кандидатів на його заміну.

Після атаки на тимчасово окупований Крим система NASA FIRMS зафіксувала масштабні пожежі в кількох районах півострова. За даними моніторингових ресурсів, під ударом опинилися електропідстанції "Саки" і "Західно-Кримська", а також позиція російського зенітного ракетного комплексу С-400.

Раніше Фокус писав, що українські безпілотники атакували танкери тіньового флоту РФ поблизу Керчі, які перевозили пальне до тимчасово окупованого Криму. У Defense Express зазначили, що дрони подолали 300–600 кілометрів, пролетіли поблизу Кримського мосту та районів із щільною російською ППО, яка не змогла їх збити.