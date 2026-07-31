У Кремлі назріває чистка: в "АТЕШ" заявили про підготовку відставки гауляйтера Криму Аксьонова

Кремль нібито ухвалив остаточне рішення про усунення призначеного РФ очільника окупованого Криму Сергія Аксьонова. За даними партизан, це може статися одразу після вересневих виборів до окупаційних органів влади в Криму.

Про це повідомили у партизанському русі “АТЕШ”.

Там заявили, що, за інформацією агентів з окупаційної адміністрації півострова, відповідальність за гуманітарні проблеми та провали із забезпеченням Криму планують покласти саме на Аксьонова, який обіймає посаду з 2014 року.

У “АТЕШ” стверджують, що таким кадровим рішенням Кремль прагне знизити соціальну напругу та невдоволення серед місцевого населення. За версією руху, Москва використовує схему “хороший цар і поганий боярин”, щоб відвернути увагу від системних проблем, пов'язаних з окупацією півострова.

За інформацією руху, Аксьонов, усвідомлюючи можливе звільнення, активізував публічну діяльність. Зокрема, він нібито влаштовує публічні догани та погрожує місцевим депутатам, намагаючись продемонструвати Москві контроль над ситуацією.

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У “АТЕШ” також повідомили, що на посаду вже розглядають кількох кандидатів. Серед основних називають так званого “міністра внутрішніх справ Республіки Крим” Олексія Дмитрієва. Також, за даними руху, обговорюється варіант призначення одного з військових командирів у межах програми “Время героев”. Наприкінці повідомлення “АТЕШ” заявив, що продовжує стежити за кадровими процесами в керівництві окупованого Криму.

Нагадаємо, після атаки на тимчасово окупований Крим система NASA FIRMS зафіксувала масштабні осередки пожеж у кількох районах півострова. За інформацією моніторингових ресурсів, під удар потрапили електропідстанції "Саки" та "Західно-Кримська", а також позиція російського зенітного ракетного комплексу С-400.

Раніше Фокус повідомляв, що українські безпілотники атакували танкери тіньового флоту РФ, які перевозили пальне до тимчасово окупованого Криму, неподалік Керчі. За оцінкою аналітиків Defense Express, дрони подолали відстань 300–600 кілометрів, пролетіли поблизу Кримського мосту та зон із щільною російською ППО, яка не змогла їх перехопити.