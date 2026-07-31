В Кремле назревает чистка: в "АТЕШ" заявили о подготовке отставки гауляйтера Крыма Аксенова

Кремль якобы принял окончательное решение об отстранении назначенного РФ главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова. По данным партизан, это может произойти сразу после сентябрьских выборов в оккупационные органы власти в Крыму.

Об этом сообщили в партизанском движении "АТЕШ".

Там заявили, что, по информации агентов из оккупационной администрации полуострова, ответственность за гуманитарные проблемы и сбои в обеспечении Крыма планируют возложить именно на Аксенова, занимающего эту должность с 2014 года.

В "АТЕШ" утверждают, что таким кадровым решением Кремль стремится снизить социальную напряженность и недовольство среди местного населения. По версии движения, Москва использует схему "хороший царь и плохой боярин", чтобы отвлечь внимание от системных проблем, связанных с оккупацией полуострова.

По информации движения, Аксенов, осознавая возможность увольнения, активизировал свою публичную деятельность. В частности, он якобы публично выносит выговоры и угрожает местным депутатам, пытаясь продемонстрировать Москве контроль над ситуацией.

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В "АТЕШ" также сообщили, что на эту должность уже рассматривают нескольких кандидатов. Среди основных называют так называемого "министра внутренних дел Республики Крым" Алексея Дмитриева. Кроме того, по данным движения, обсуждается вариант назначения одного из военных командиров в рамках программы "Время героев". В конце сообщения "АТЕШ" заявил, что продолжает следить за кадровыми процессами в руководстве оккупированного Крыма.

Напомним, после атаки на временно оккупированный Крым система NASA FIRMS зафиксировала масштабные очаги пожаров в нескольких районах полуострова. По информации мониторинговых ресурсов, под удар попали электроподстанции "Саки" и "Западно-Крымская", а также позиция российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Ранее Фокус сообщал, что украинские беспилотники атаковали танкеры "теневого флота" РФ, перевозившие топливо во временно оккупированный Крым, недалеко от Керчи. По оценке аналитиков Defense Express, дроны преодолели расстояние в 300–600 километров, пролетели вблизи Крымского моста и зон с плотной российской ПВО, которая не смогла их перехватить.