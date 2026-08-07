Путинист Лепс отменил ряд концертов в оккупированном Крыму из-за "сложной ситуации" на полуострове

Российский певец Григорий Лепс, известный как сторонник диктатора Владимира Путина и войны против Украины, столкнулся с последствиями агрессии РФ в оккупированном Крыму.

"Путинист" Лепс был вынужден отменить ряд своих концертов в Феодосии и Ялте, которые должны были состояться этим летом, и перенести их на следующий год. К этому артиста вынудила "сложная ситуация" на полуострове. Об этом сам Лепс рассказал в соцсетях, а также писали российские СМИ.

Концерты Лепса были запланированы на 11 августа в Феодосии и 12 августа в Ялте.

"Афиша на август! К сожалению, мы вынуждены отменить концерты в Феодосии (11 августа) и в Ялте (12 августа) в связи с действующими ограничениями на электроснабжение в Крыму и сложной ситуацией в регионе. Возврат средств осуществляется по месту приобретения билетов", — сообщил певец своим поклонникам в Крыму.

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При этом он выразил надежду, что, возможно, в 2027 году ситуация изменится. Лепс предположил, что тогда, летом, он сможет выступить в курортных городах Крыма.

"Приношу извинения за доставленные неудобства. До встречи следующим летом!", — написал путинист.

Лепс объяснил, почему вынужден отменить концерты в оккупированном Крыму

Стоит напомнить, что в марте 2025 года Служба безопасности Украины заочно предъявила подозрение Григорию Лепсу. Ему инкриминируют финансирование насильственных действий оккупантов и оправдание российской агрессии против Украины.

Лепс неоднократно делал громкие заявления о войне в Украине. В ноябре 2025 года он предлагал переименовать украинский город Покровск в Путинград в честь российского диктатора Владимира Путина.

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