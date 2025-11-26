В честь Путина: Лепс предложил переименовать Покровск в Путинград (видео)

Российский певец Григорий Лепсверидзе, более известный под псевдонимом Лепс, заявил, что украинский город Покровск, за который сейчас идут ожесточенные бои, надо переименовать в честь Путина.

Григорий Лепс, известный поддержкой войны в Украине и известный фанат российского президента Путина, предложил переименовать украинский Покровск после оккупации. Заявление Лепсверидзе прозвучало в эфире одного из пропагандистских каналов. Видео быстро разошлось по соцсетям.

Лепс хочет, чтобы на карте появился Путинград

"Путинград. Думаю, так должен называться Красноармейск (название города до декоммунизации — ред.), когда мы победим… У нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах", — сказал Лепс

Заявление Лепса о "Путинграде" прозвучало особенно цинично на фоне того, что сейчас происходит в Покровске. Этот украинский город в Донецкой области, в котором до 2022 года проживало более 60 тысяч человек, сейчас практически разрушен и там идут постоянные городские бои.

Фото: ГСЧС

Покровск практически уничтожен россиянами Фото: Скрин видео

Лепс так объяснил свое предложение: "У Сталина есть Сталинград, и мы его помним. А у нашего великого президента должен быть Путинград… Путин может уже ничего не делать. Да он может уже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках", — сообщил Лепс.

К слову, Сталинграда сейчас не существует. Его переименовали в Волгоград в 1961 году. Но среди российских пропагандистов иногда звучат призывы снова переименовать его в честь советского тирана.

Напомним, Путин наградил Григория Лепса орденом Дружбы в сентябре 2025 года за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства" и "плодотворную деятельность". Также он постоянный гость на пропагандистских концертах в Кремле.

Также у Григория Лепсверидзе есть звание народного артиста РФ с 2022 года. Лепс родился 16 июля 1962 года в Сочи. В 1981 году окончил музыкальное училище по классу ударных инструментов. В конце 1980-х был солистом группы "Индекс-398".

После он занялся сольной карьерой. У него есть звание заслуженного артиста Республики Ингушетия (2004). Также он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017).

Напомним, украинские защитники провели ряд успешных контратак в Покровске, что позволило переломить ситуацию на участках, где российские войска рассчитывали продвинуться дальше.

Ранее аналитики DeepState зафиксировали продвижения подразделений ВС РФ в нескольких метрах от железнодорожного вокзала в центре Покровска.