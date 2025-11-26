На честь Путіна: Лепс запропонував перейменувати Покровськ на Путінград (відео)

Російський співак Григорій Лепсверідзе, більш відомий під псевдонімом Лепс, заявив, що українське місто Покровськ, за яке зараз тривають запеклі бої, треба перейменувати на честь Путіна.

Григорій Лепс, відомий підтримкою війни в Україні та відомий фанат російського президента Путіна, запропонував перейменувати український Покровськ після окупації. Заява Лепсверідзе прозвучала в ефірі одного з пропагандистських каналів. Відео швидко розійшлося соцмережами.

Лепс хоче, щоб на карті з'явився Путінград

"Путінград. Думаю, так має називатися Красноармійськ (назва міста до декомунізації — ред.), коли ми переможемо... У нашого великого президента має бути Путінград, щоб нащадки пам'ятали про його великі справи", — сказав Лепс.

Заява Лепса про "Путінград" прозвучала особливо цинічно на тлі того, що зараз відбувається в Покровську. Це українське місто в Донецькій області, в якому до 2022 року проживало понад 60 тисяч осіб, зараз практично зруйноване і там тривають постійні міські бої.

Фото: ДСНС

Покровськ практично знищений росіянами Фото: Скрин відео

Лепс так пояснив свою пропозицію: "У Сталіна є Сталінград, і ми його пам'ятаємо. А у нашого великого президента має бути Путінград... Путін може вже нічого не робити. Так він може вже завтра піти. Але ім'я його житиме у віках", — повідомив Лепс.

До слова, Сталінграда зараз не існує. Його перейменували на Волгоград 1961 року. Але серед російських пропагандистів іноді лунають заклики знову перейменувати його на честь радянського тирана.

Нагадаємо, Путін нагородив Григорія Лепса орденом Дружби у вересні 2025 року за "великий внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтва" та "плідну діяльність". Також він постійний гість на пропагандистських концертах у Кремлі.

Також у Григорія Лепсверідзе є звання народного артиста РФ із 2022 року. Лепс народився 16 липня 1962 року в Сочі. У 1981 році закінчив музичне училище за класом ударних інструментів. Наприкінці 1980-х був солістом групи "Индекс-398".

Після він зайнявся сольною кар'єрою. У нього є звання заслуженого артиста Республіки Інгушетія (2004). Також він нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня (2017).

Нагадаємо, українські захисники провели низку успішних контратак у Покровську, що дало змогу переломити ситуацію на ділянках, де російські війська розраховували просунутися далі.

Раніше аналітики DeepState зафіксували просування підрозділів ЗС РФ за кілька метрів від залізничного вокзалу в центрі Покровська.