"Пока танки не въезжают в Москву": путинисты Цыганова внезапно "переобулись" после атак на Крым и города РФ

Российская певица Виктория Цыганова вместе со своим мужем, режиссером и поэтом Вадимом Цыгановым, которые ранее распространяли пропагандистские нарративы об Украине и войне, внезапно изменили риторику.

После украинских атак на российские города и оккупированный Крым пропагандисты внезапно начали критиковать власти и армию РФ. Своё возмущение Цыгановы на днях выразили в своём Telegram-канале.

"Мы предупреждали, говорили, что точка невозврата уже пройдена. Крым заблокирован в энергетическом плане. Мы понимаем, что довоевались, докрались. Всем, что связано с РЭБ, у нас руководил унитаз", — заявил Вадим Цыганов.

После этого он попытался сгладить свою речь и добавил, что есть надежда на "исправление" ошибок. При этом пропагандист предупредил, что россиян ждут "трудные времена".

Однако на этом "переоценка" Цыгановых не закончилась. В последующих постах, комментируя новости о напряжённой ситуации в оккупированном Крыму, путинисты жаловались и иронизировали по поводу того, всё ли ещё "действительно идёт по плану".

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"Нет бензина, экономит на электричестве, проблемы с водоснабжением. Все еще идет по плану?", — так они подписали новость о том, что жителей Крыма просят не включать кондиционеры.

Скриншот поста Цыгановых о ситуации в Крыму Фото: Скрін

Пропагандисты не обошли вниманием и новость об"атаке дрона на автобус с белорусскими детьми", которая якобы произошла недавно в Брянской области. Вика Цыганова пожаловалась, что Беларусь "ненадлежащим образом" отреагировала на это событие.

"На теракт против белорусских детей также не поступило никакого ответа, кроме грозных заявлений", — прокомментировала российская артистка.

А после атаки дронов на Москву, произошедшей в ночь на 22 июня, цыгане вообще возмутились из-за того, что жителей столицы РФ призвали "не обращать внимания" на обстрелы.

"Военкор Дмитрий Стешин заявил, что беспокоиться стоит только тогда, когда под окнами начнёт работать самоходный миномёт. Пока вражеские танки не заезжают в Москву, видимо, всё в порядке", — прокомментировали пропагандисты новость о сбивании десятков дронов в окрестностях Москвы.

Цыганы возмутились реакцией властей на атаку дронов на Москву

Стоит отметить, что до этого Цыгановы открыто поддерживали кремлевский режим и войну в Украине, о чем регулярно заявляли публично. В 2014 году они поддержали аннексию Крыма Россией, а в 2022-м — полномасштабное вторжение России в Украину.

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