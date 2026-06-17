Победительница Евровидения-2026, болгарская певица Dara, выступит на фестивале Dream Fest в Азербайджане вместе с россиянами — в том числе явными сторонниками Путина.

Имена гостей мероприятия были объявлены в Instagram. Организаторы обещают яркое выступление болгарской певицы с ее конкурсной песней Bangaranga.

Победительница Евровидения выступит вместе с россиянами

"Bangaranga уже покорила Европу, а теперь готовится покорить и Баку. 23 июля на сцене DREAM Fest — победительница Евровидения-2026 Dara! Певица, чья энергия превращает каждое выступление в настоящий музыкальный взрыв", — отметили организаторы мероприятия в столице Азербайджана.

Сама же Dara поставила лайк под постом с рекламой своего выступления.

Dara выступит вместе с россиянами Фото: Instagram

Но оказалось, что в программе заявлен целый ряд россиян — от бывших украинок до явных сторонников Путина — Ани Лорак, Джиган, Artik & Asti, Егор Крид, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу.

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А в роли ведущей — одесситка Регина Тодоренко, котороя предала свою родину.

Ани Лорак выступит в Баку Фото: Instagram

Регина Тодоренко выступит в Баку Фото: Instagram

Михайлов выступит в Баку Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что Болгария одержала победу на песенном конкурсе Евровидение в этом году благодаря ему. Представительница страны публично ответила ему на эти обвинения.

Бывшая украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в Москве, а также получила российское гражданство, оказалась в очередном скандале в РФ.

Кроме того, бывшая украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая на протяжении многих лет хранит молчание о войне в родной стране, призналась, что у нее неизлечимая болезнь.