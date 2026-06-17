Переможниця Євробачення виступить на одній сцені з путіністами (фото)

Переможниця Євробачення-2026, болгарська співачка Dara, виступить на фестивалі Dream Fest в Азербайджані разом з росіянами — зокрема відкритими путіністами.

Гостей заходу розкрили в Instagram. Організатори обіцяють яскравий виступ болгарської виконавиці з її конкурсною піснею Bangaranga.

Переможниця Євробачення виступить з росіянами

"Bangaranga вже підкорила Європу, а тепер готується підкорити й Баку. 23 липня на сцені DREAM Fest – переможниця Євробачення 2026 Dara! Співачка, чия енергія перетворює кожен виступ на справжній музичний вибух", — зазначили організатори заходу у столиці Азербайджану.

Сама ж Dara поставила лайк на допис з рекламою її виступу.

Dara виступить з росіянами Фото: Instagram

Але виявилося, що в програмі заявлені купа росіян — від колишніх українок до відкритих путіністів — Ані Лорак, Джиган, Artik & Asti, Єгор Крід, Ірина Дубцова, Стас Михайлов та Алсу.

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А в ролі ведучої — одеситка Регіна Тодоренко.

Ані Лорак виступить у Баку Фото: Instagram

Регіна Тодоренко виступить у Баку Фото: Instagram

Михайлов виступить у Баку Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Російський співак Філіп Кіркоров оголосив про те, що Болгарія у цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення здобула перемогу завдяки йому. Представниця країни Dara публічно відповіла йому та такі закиди.

Колишня українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Москві, а також отримала російське громадянство, потрапила у черговий скандал в РФ.

Крім того, колишня українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну в рідній країні багато років, зізналася, що в неї невиліковна хвороба.