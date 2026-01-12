Регіна Тодоренко, яка зрадила Україну, розказала про важку хворобу

Колишня українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну в рідній країні багато років, зізналася, що в неї невиліковна хвороба.

Виявляється, у Тодоренко давно сколіоз. Про це зрадниця повідомила в Telegram на початку 2026 року.

У Регіни Тодоренко важка хвороба

"Я людина, яка довго живе з цією темою і багато років вчиться з нею поводитися", — написала Тодоренко.

Зокрема, вона опублікувала список, у якому перерахувала речі, які допомагають їй впоратися з болем протягом цього часу.

"Дисципліна в тренуваннях. Мені допомагає пілатес на реформері і функціональні тренування. З тренером — 3 рази на тиждень. В інші дні вдома. Навіть 15 хвилин на день мають значення. Кожен день", — додала Регіна.

Крім того, одеситка змушена працювати з кишечником.

"Я точно знаю, що життя з меншим болем можливе", — підсумувала зрадниця.

Так зараз виглядає Регіна Тодоренко Фото: Telegram

Тодоренко замовчує війну

Регіна Тодоренко народилася в Одесі та розпочинала кар'єру в Україні. Була співачкою та ведучою популярного тревел-проєкту "Орел та решка".

Після 24 лютого 2022 Тодоренко не висловилася проти війни в Україні. Вона всіляко замовчує геноцид українців та продовжує свою кар'єру в Росії. У 2024 році артистка отримала російське громадянство за спрощеною процедурою завдяки шлюбу з російським співаком Владом Топаловим.

Тодоренко з чоловіком і сином Фото: regina todorenko/Instagram

