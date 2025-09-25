Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну, народила від російського співака третю дитину

35-річна телеведуча українського походження Регіна Тодоренко, яка мешкає в Москві, повідомила про народження третього сина. Батько дитини – російський співак Влад Топалов.

Регіна Тодоренко, яку внесли у санкційний список РНБО, розказала про поповнення у сімействі у своїх соціальних мережах, не розкриваючи поки що ім'я дитини.

"Дорогі мої, дякую за підтримку і трепетне ставлення до моєї родини. Обов'язково скоро поділюся своєю історією, поки приходимо до тями, вчимося звучати злагоджено з нашим новоспеченим маленьким музикантом", — написала телеведуча.

У пари вже є два сини — Михайло і Мирослав. За інформацією російських медіа, вагітність була ускладненою. На 42-му тижні лікарі прийняли рішення про проведення кесаревого розтину для збереження здоров'я дитини.

Регіна Тодоренко народилася в Одесі та розпочинала кар'єру в Україні. Нині мешкає в Москві та уникає публічних коментарів щодо російсько-української війни. У 2024 році артистка отримала російське громадянство за спрощеною процедурою завдяки шлюбу з Топаловим.

Що відомо про Влада Топалова?

Влад Топалов — російський співак, актор і телеведучий, здобув популярність у середині 2000-х як учасник попгурту Smash разом із Сергієм Лазарєвим. Дует швидко став популярним завдяки хітам у стилі євроденс і поп, однак після розпаду гурту в 2006 році Топалов розпочав сольну кар’єру. Він випустив кілька альбомів, знімався в мюзиклах, зокрема у постановках для дітей, а також працював на телебаченні.

У медіа часто обговорювали залежність Топалова від заборонених речовин, та й він сам визнавав це в численних інтерв’ю. Останніми роками артист рідше виступає на сцені, а більше зосереджуючись на сім’ї та телевізійних проєктах.

