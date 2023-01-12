Регіна Тодоренко раптово заговорила про війну в Україні
Уродженка Одеси уникає різких політичних висловлювань у публічному просторі.
32-річна українська телеведуча Регіна Тодоренко заговорила про війну в Україні. Своїми думками знаменитість, яка тривалий час мешкає та працює в РФ, поділилася у телеграм-каналі.
Уродженка Одеси привела в приклад цитату радянського і російського історика Дмитра Лихачова про різницю між патріотизмом і націоналізмом.
"Треба бути патріотом, а не націоналістом. Немає необхідності ненавидіти кожну чужу сім'ю, тому що любиш свою. Немає необхідності ненавидіти інші народи, тому що ти патріот. Між патріотизмом і націоналізмом глибока відмінність. У першому — любов до своєї країни, у другому — ненависть до всіх інших", — зазначила колишня ведуча шоу "Орел і решка".
Після 24 лютого 2022 Тодоренко не висловилася проти війни в Україні. Вона всіляко замовчує геноцид українців та продовжує свою кар'єру в Росії. Влітку 2022 знаменитість стала мамою вдруге, а до цього жалілася на проблеми у стосунках з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим, на фоні війни в Україні.
Зокрема нещодавно на санкції зі сторони України відповіла Лоліта, а Ані Лорак пригадала, як знімалася у кліпі "Вечори на хуторі біля Диканьки".
Нагадаємо, старшому сину Регіни Тодоренко діагностували рідкісну хворобу.
Також Фокус писав про критику стилю Регіни Тодоренко.