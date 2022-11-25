"Світ високої моди". Регіна Тодоренко відповіла на критику свого стилю

Знаменитість вийшла у світ у чорних колготках.

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32-річна українська телеведуча Регіна Тодоренко відповіла на критику свого стилю. Про це учасниця шоу "Орел і решка" зазначила у своїх соцмережах.

Напередодні знаменитість українського походження відвідала одну з події у РФ. На публіку молода мама вийшла у пудровому міні зі шлейфом та масивним бантом на плечі. На ногах Тодоренко були туфлі-човники. А до аутфіту вона додала чокер та чорні колготки. Останній елемент гардеробу не викликав захвату у прихильників телеведучої.

Проте Регіна Тодоренко вирішила відповісти на критику своїх хейтерів.

[ + – ] Регіна Тодоренко

"Чорні колготки викликали масу протиріччя. Давайте розберемося, що з ними не так. Моя команда надихалася культовими дівами… Мої курочки розкудкудакались. Тим часом одна з найбільш високооплачуваних моделей експериментує на килимовій доріжці", — зазначила знаменитість, маючи на увазі вихід американської зірки подіумів Гейлі Бібер на Met Gala 2022.

Уродженка Одеси після початку повномасштабної війни на території України досі не висловила свою політичну позицію. У липні 2022 телеведуча вдруге стала мамою та продовжує свою діяльність на території РФ.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко розповіла про хворобу свого трирічного сина.

Також Фокус писав про санкції РНБО, введені проти Регіни Тодоренко та низки інших російських зірок.