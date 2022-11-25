"Мир высокой моды". Регина Тодоренко ответила на критику своего стиля

Знаменитость вышла в свет в черных колготках.

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32-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко ответила на критику своего стиля. Об этом участница шоу "Орел и решка" отметила в соцсетях.

Накануне знаменитость украинского происхождения посетила одно из событий в РФ. На публику молодая мама вышла в пудровом мини со шлейфом и массивным бантом на плече. На ногах Тодоренко были туфли-лодочки. А к аутфиту она добавила чокер и черные колготки. Последний элемент гардероба не вызывал восторга у поклонников телеведущей.

Однако Регина Тодоренко решила ответить на критику своих хейтеров.

[ + – ] Регина Тодоренко

"Черные колготки вызвали массу противоречия. Давайте разберемся, что с ними не так. Моя команда вдохновлялась культовыми девами… Мои курочки раскудахтались. Тем временем одна из самых высокооплачиваемых моделей экспериментирует на ковровой дорожке", — отметила знаменитость, имея в виду выход американской звезды подиумов Хейли Бибер на Met Gala 2022.

Уроженка Одессы после начала полномасштабной войны на территории Украины до сих пор не высказала свою политическую позицию. В июле 2022 телеведущая во второй раз стала мамой и продолжает свою деятельность на территории РФ.

Напомним, Регина Тодоренко рассказала о болезни своего трехлетнего сына.

Также Фокус писал о санкциях СНБО, введенных против Регины Тодоренко и ряда других российских звезд.