Регина Тодоренко рассказала о болезни сына

У трехлетнего Майкла психическое расстройство.

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32-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала о болезни своего старшего сына Михаила. Об этом знаменитость написала в телеграм-канале.

По словам супруги российского певца Влада Топалова, трехлетний Майкл (как его называют родители) страдает психическим расстройством, а именно тактильной гиперчувствительностью.

"Такие детки бросаются из крайности в крайность, то избегая прикосновений, то наоборот демонстрируя сильную потребность в крепких объятиях. Несколько месяцев назад малыш сообщил нам: "Я не люблю, когда меня трогают без разрешения". Я обрадовалась, потому что увидела в этом отстаивание личных границ. Однозначно так и есть, но оказалось, что многие дети в определенном возрасте переживают тактильную гиперчувствительность", — написала украинская телеведущая, долгое время проживающая и работающая в России.

[ + – ] Влад Топалов и Регина Тодоренко Фото: regina todorenko/Instagram

Звездная мама переживает, что ее ребенок острее чувствует прикосновения, чем другие малыши в его возрасте. Тодоренко считает, что такое поведение старшего сына является серьезной проблемой, с которой следует бороться. Поэтому телеведущая обратилась к специалисту, чтобы он помог трехлетнему Михаилу.

Регина Тодоренко недавно стала мамой во второй раз. Ведущая "Орел и решка" и российский музыкант назвали новорожденного Миром, за что получили волну хейта в Сети, поскольку одесситка Регина умалчивает о полномасштабной войне в Украине и не выражает своей позиции публично.

[ + – ] Регина Тодоренко с сыном Миром

Напомним, Регина Тодоренко призналась, как после общих родов изменились их отношения с мужем.

Также Фокус писал о скандале вокруг вторых родов Регины Тодоренко — знаменитость родила на глазах своего трехлетнего сына.