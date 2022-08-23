Регина Тодоренко призналась, как изменились их отношения с мужем после парных родов

Во время рождения второго ребенка присутствовал и старший сын звезды.

32-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала об изменениях в отношениях с мужем после парных родов. Об этом знаменитость, долгое время проживающая и работающая в России, рассказала подписчикам своего телеграм-канала.

Тодоренко призналась, что ее партнер, российский музыкант Влад Топалов не сразу решился присутствовать на родах жены.

"Где я, а где роды? Наша интимная жизнь не будет прежней после твоих парных родов! Это же ужас, зачем вообще мне это видеть?" — комментировал Топалов предложение Регины присутствовать при появлении на свет их второго ребенка.

Однако впоследствии мужчина согласился. Кроме него, во время родов Регины Тодоренко присутствовал и их старший 3-летний сын Майкл, что уже громко раскритиковали в Сети.

[ + – ] Регина Тодоренко Фото: t.me/todorenkoregina

"Впервые он (Влад Топалов — ред.) держал меня за руку в роддоме, второй — обнимал за плечи, когда рожала в бассейне. 2 раза перерезал пуповину. Так менялось отношение моего мужа к родам, а с ними и наши отношения крепли!" – призналась украинская телеведущая.

Одесситка Регина Тодоренко публично замолчала войну в Украине, которую Россия полномасштабно начала в феврале 2022. Тогда беременная знаменитость лишь призвала мир к миру.

Напомним, мама Регины Тодоренко из Одессы обратилась к своей звездной дочери.

Также Фокус писал о скандале вокруг присутствия 3-летнего сына Регины Тодоренко во время ее вторых родов.