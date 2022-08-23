Регіна Тодоренко зізналася, як змінилися їхні стосунки з чоловіком після парних пологів

Під час народження другої дитини був присутній і старший син зірки.

32-річна українська телеведуча Регіна Тодоренко розповіла про зміни у її стосунках з чоловіком після парних пологів. Про це знаменитість, яка довгий час проживає та працює у Росії, розповіла підписникам свого телеграм-каналу.

Тодоренко зізналася, що її партнер, російський музикант Влад Топалов не зразу наважився бути присутнім на пологах дружини.

"Де я, а де пологи? Наше інтимне життя не буде колишнім після твоїх парних пологів! Це ж жах, навіщо взагалі мені це бачити?" — коментував Топалов пропозицію Регіни бути присутнім під час появи на світ їхньої другої дитини.

Проте згодом чоловік згодився. Окрім нього, під час пологів Регіни Тодоренко був присутній і їхній старший 3-річний син Майкл, що уже гучно розкритикували у мережі.

[ + – ] Регіна Тодоренко Фото: t.me/todorenkoregina

"Вперше він (Влад Топалов — ред.) тримав мене за руку на пологовому кріслі в пологовому будинку, другий — обіймав за плечі, коли народжувала в басейні. 2 рази перерізав пуповину. Так змінювалося ставлення мого чоловіка до пологів, а з ними і наші стосунки міцнішали!" — зізналася українська телеведуча.

Одеситка Регіна Тодоренко публічно замовчала війну в Україні, котру Росія повномасштабно розпочала у лютому 2022. Тоді вагітна знаменитість лише закликала світ до миру.

Нагадаємо, мама Регіни Тодоренко з Одеси звернулася до своєї зіркової доньки.

Також Фокус писав про скандал навколо присутності 3-річного сина Регіни Тодоренко під час її других пологів.