Регіна Тодоренко народила на очах у свого 3-річного сина

Знаменитість стала мамою вдруге.

32-річна українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що народжувала на очах у свого 3-річного сина. Про це знаменитість, яка довгий час працює та мешкає в Росії, повідомила у своїх соцмережах.

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Дружина російського співака Влада Топалова розповіла, що мріяла, аби малюка зустріли всією родиною, а сама Регіна хотіла, аби під час пологів були присутні і чоловік, і 3-річний син Михайло.

Тодоренко попередила старшу дитину, що вона буде мукати та кричати, надуватися та здуватися, як велика кулька.

"Коли відчула сутички, попередила Мішельку, що сьогодні мама гратиме в різних тваринах, іноді гарчатиме як тигр, а часом мукатиме як корова, а ще надуватимусь і здуватимусь як величезна куля. На сутичках я дуже глибоко дихала, використовуючи практику, яку вивчила на курсі гіпнопологів. У ці моменти Мишко заливався сміхом, йому подобалася мамина гра в повітряну кульку", — розповіла українська телеведуча своїм підписникам.

[ + – ] Регіна Тодоренко з родиною Фото: irina_todorenko

Одеситка за походженням стала мамою вдруге. У неї та російського музиканта Влада Топалова народився син Мирослав, якого Тодоренко скорочено називає Миром. Ідею телеведучої одразу розкритикували українські зірки, зокрема Даша Астаф'єва. Співачка порадила Регіні назвати свого другого сина одразу "Путіним".

Регіна Тодоренко та Влад Топалов зіграли весілля влітку 2019 в Італії, а раніше, у грудні 2018 у них народився син Михайло, якого вони зазвичай називають Майклом.

Нагадаємо, мама Регіни Тодоренко публічно звернулася до своєї доньки, яка досі замовчує свою позицію щодо війни в Україні.

Також Фокус писав про проблеми в родині Регіни Тодоренко та Влада Топалова на фоні війни в Україні.