Регина Тодоренко родила прямо на глазах своего 3-летнего сына

Знаменитость стала мамой во второй раз.

32-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что рожала на глазах у своего 3-летнего сына. Об этом знаменитость, долгое время работающая и проживающая в России, сообщила в своих соцсетях.

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Жена российского певца Влада Топалова рассказала, что мечтала встретить малыша всей семьей, а сама Регина хотела, чтобы во время родов присутствовали и муж, и 3-летний сын Михаил.

Тодоренко предупредила старшего ребенка, что она будет мычать и кричать, надуваться и сдуваться, как большой шарик.

"Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а иногда будет мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться как огромный шар. На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую выучила на гипнородах. В эти моменты Миша заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик", — рассказала украинская телеведущая своим подписчикам.

[ + – ] Регина Тодоренко с семьей Фото: irina_todorenko

Одесситка по происхождению стала мамой во второй раз. У нее и российского музыканта Влада Топалова родился сын Мирослав, которого Тодоренко сокращенно называет Миром. Идею телеведущей сразу подвергли критике украинские звезды, в частности Даша Астафьева. Певица посоветовала Регине назвать своего второго сына сразу "Путиным".

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу летом 2019 в Италии, а ранее, в декабре 2018 у них родился сын Михаил, которого они обычно называют Майклом.

Напомним, мама Регины Тодоренко публично обратилась к своей дочери, которая до сих пор умалчивает свою позицию по поводу войны в Украине.

Также Фокус писал о проблемах в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова на фоне войны в Украине.