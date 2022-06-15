"Наша семья ждет тебя". Мама Регины Тодоренко обратилась к дочери

Телеведущая продолжает молчать о войне в Украине.

Мама украинской телеведущей и блогера Регины Тодоренко обратилась к дочери в день ее рождения. Ирина Тодоренко опубликовала пост на своей Instagram-странице с почти 20 тысячами подписчиков.

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"С днем рождения, наша любимая ласточка, наша уникальная доченька! Будь нам здоровой, счастливой и любимой! Пусть тебя окружают достойные люди, новых интересных идей и творческих проектов! Пусть каждый день твоего нового года приносит гармонию в душе и положительные эмоции! Наша одесская семья любит, ждет и всегда гордится тобой! Ты наш самый светлый лучик света!", — отметила мать телеведущей, которая в последние годы живет и работает в России. 32-летняя Регина вышла замуж за российского певца Влада Топалова и воспитывает сына Михаила. На данный момент Тодоренко беременна вторым ребенком.

Также женщина поделилась снимком своей дочери с мужем и сыном.

[ + – ] Регина Тодоренко с мужем и сыном Михаилом

32-летняя Регина, уроженка Одессы, умалчивает о войне в Украине, имея несколько миллионов подписчиков в соцсетях. Ведущая программы "Орел и решка" не называет Россию страной-агрессором.

Напомним, Регина Тодоренко планирует рожать своего второго ребенка на острове Бали.

Также Фокус писал о проблемах в семье Регины Тодоренко на фоне войны в Украине. Телеведущая не могла найти общий язык со своим мужем.