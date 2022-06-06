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Регина Тодоренко планирует рожать на Бали

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Регина Тодоренко, Регина Тодоренко на балу, Регина Тодоренко беременна, Регина Тодоренко о войне в Украине
Фото: reginatodorenkо | Регина Тодоренко

Знаменитость ждет рождения второго ребенка.

Украинская телеведущая и блогер Регина Тодоренко планирует рожать на Бали. Об этом она сообщила в своем Instagram.

31-летняя певица поделилась своими планами на рождение второго ребенка

"Наверное, для кого-то я могу показаться сразу сумасшедшей, но когда я увидела ванную в номере, то захотелось там родить. Возможно, это гормональный всплеск, а может, я просто начала слышать свое тело", – призналась блогер.

Одесситка опубликовала новые фото с острова, где позирует вместе со своим сыном Михаилом. Жена российского певца Влада Топалова написала, что ее семья сейчас ожидает появления нового человека на свет.

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: regina todorenko/Instagram

"Очень хотим встретиться с ребенком. Делаем с мужем все возможное, чтобы наша первая встреча прошла мягко и спокойно. Наверное, у каждого на Земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали, где я чувствую себя умиротворенной и цельной", – отметила беременная Тодоренко.

В частности, телеведущая призналась, что сейчас самая главная задача – сохранить и вырастить жизнь внутри себя. Поэтому каждый день на острове в Индийском океане она пытается начинать с благодарностей, медитации, плавания и йоги.

Регина Тодоренко на Бали
Регина Тодоренко на Бали
Фото: t.me/todorenkoregina

Напомним, Регина Тодоренко продолжает молчать о войне в Украине и призналась, что переживает сложный этап в отношениях со своим мужем, российским певцом Владом Топаловым.

Также Фокус писал о предложении Кати Осадчей родить Регине Тодоренко в украинском бомбоубежище.