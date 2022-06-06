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Регіна Тодоренко планує народжувати на Балі

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Фото: reginatodorenkо | Регіна Тодоренко

Знаменитість чекає на народження другої дитини.

Українська телеведуча та блогерка Регіна Тодоренко планує народжувати на Балі. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

31-річна співачка поділилася своїми планами на народження другої дитини:

"Напевно, для когось я можу здатися одразу божевільною, але коли я побачила ванну в номері, то захотілося там народити. Можливо, це гормональний сплеск, а може, я просто почала чути своє тіло", – зізналася блогерка.

Одеситка опублікувала нові фото з острова, де позує разом зі своїм сином Михайлом. Дружина російського співака Влада Топалова написала, що її сім'я зараз в очікуванні появи нової людини на світ.

Регіна Тодоренко та Влад Топалов
Регіна Тодоренко та Влад Топалов
Фото: regina todorenko/Instagram

"Дуже хочемо зустрітися з дитям. Робимо з чоловіком усе можливе, щоб наше перше побачення пройшло м'яко та спокійно. Напевно, у кожного на Землі є своє місце сили. Для мене це острів Балі, де я відчуваю себе умиротвореною і цілісною", – зазначила вагітна Тодоренко.

Зокрема телеведуча зауважила, що зараз найголовніша для задача – зберегти та виростити життя всередині себе. То ж кожен день на острові в Індійському океані вона намагається починати з подяк, медитації, плавання та йоги.

Регіна Тодоренко на Балі
Регіна Тодоренко на Балі
Фото: t.me/todorenkoregina

Нагадаємо, Регіна Тодоренко продовжує мовчати щодо війни в Україні та зізналася, що переживає складний етап у стосунках зі своїм чоловіком, російським співаком Владом Топаловим.

Також Фокус писав про пропозицію Каті Осадчої народити Регіні Тодоренко в українському бомбосховищі.