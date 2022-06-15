"Наша сім'я чекає на тебе". Мама Регіни Тодоренко звернулася до доньки

Телеведуча продовжує мовчати щодо війни в Україні.

Мама українського телеведучої та блогерки Регіни Тодоренко звернулася до доньки в день її народження. Ірина Тодоренко опублікувала допис на своїй Instagram-сторінці з майже 20 тисячами підписників.

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"З днем народження, наша улюблена ластівко, наша унікальна донечко! Будь нам здоровою, щасливою та коханою! Нехай тебе оточують гідні люди, нових цікавих ідей і творчих проєктів! Нехай кожен день твого нового року приносить гармонію в душі та позитивні емоції! Наша одеська сім'я любить, чекає та завжди пишається тобою! Ти наш найсвітліший промінчик світла!" — зазначила матір телеведучої, яка останні роки мешкає та працює в Росії. 32-річна Регіна вийшла заміж за російського співака Влада Топалова та виховує спільного сина Михайла. Наразі Тодоренко вагітна другою дитиною.

Також жінка поділилася знімком своєї доньки з чоловіком і сином.

[ + – ] Регіна Тодоренко з чоловіком та сином Михайлом

32-річна Регіна, уродженка Одеси, замовчує війну в Україні, маючи кілька мільйонів підписників у соцмережах. Ведуча програми "Орел і решка" не називає Росію країною-агресором.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко планує народжувати свою другу дитину на острові Балі.

Також Фокус писав про проблеми в родині Регіни Тодоренко на фоні війни в Україні. Телеведуча не могла знайти спільної мови зі своїм чоловіком.