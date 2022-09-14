Регіна Тодоренко розповіла про хворобу сина

У трирічного Майкла психічний розлад.

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32-річна українська телеведуча Регіна Тодоренко розповіла про хворобу свого старшого сина Михайла. Про це знаменитість написала в телеграм-каналі.

За словами дружина російського співака Влада Топалова, трирічний Майкл (як його називають батьки) страждає від психічного розладу, а саме тактильної гіперчутливості.

"Такі дітки кидаються з крайності в крайність, то уникаючи дотиків, то навпаки демонструючи сильну потребу в міцних обіймах. Кілька місяців тому малюк повідомив нам: "Я не люблю, коли мене чіпають без дозволу". Я зраділа, бо побачила в цьому відстоювання особистих кордонів. Однозначно так і є, але виявилося, що багато діток в певному віці переживають тактильну гіперчутливість", — написала українська телеведуча, яка тривалий час мешкає та працює в Росії.

[ + – ] Влад Топалов та Регіна Тодоренко Фото: regina todorenko/Instagram

Зіркова мама переймається, що її дитина гостріше відчуває дотики, ніж інші малюки в його віці. Тодоренко вважає, що така поведінка старшого сина є серйозною проблемою, з якою варто боротися. Тому телеведуча звернулася до фахівця, аби він допоміг трирічному Михайлу.

Регіна Тодоренко нещодавно стала мамою вдруге. Ведуча "Орел і решка" та російський музикант назвали новонародженого Миром, за що отримали хвилю хейту у мережі, оскільки одеситка Регіна замовчує повномасштабну війну в Україні та не висловлює своєї позиції публічно.

[ + – ] Регіна Тодоренко із сином Миром

Нагадаємо, Регіна Тодоренко зізналася, як після спільних пологів змінилися їхні стосунки з чоловіком.

Також Фокус писав про скандал навколо других пологів Регіни Тодоренко — знаменитість народила на очах у свого трирічного сина.