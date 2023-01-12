Регина Тодоренко внезапно заговорила о войне в Украине

Уроженка Одессы избегает резких политических высказываний в публичном пространстве.

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32-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко заговорила о войне в Украине. Своими мыслями знаменитость, длительно проживающая и работающая в РФ, поделилась в телеграм-канале.

Уроженка Одессы привела в пример цитату советского и российского историка Дмитрия Лихачева о разнице между патриотизмом и национализмом.

"Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом — любовь к своей стране, во втором — ненависть ко всем другим", — отметила бывшая ведущая шоу "Орел и решка".

После 24 февраля 2022 года Тодоренко не высказалась против войны в Украине. Она всячески умалчивает геноцид украинцев и продолжает свою карьеру в России.

Летом 2022 знаменитость стала мамой во второй раз, а до этого жаловалась на проблемы в отношениях с мужем, российским певцом Владом Топаловым, на фоне войны в Украине.

[ + – ] Регина Тодоренко с семьей Фото: irina_todorenko

В частности, недавно на санкции со стороны Украины ответила Лолита, а Ани Лорак вспомнила, как снималась в клипе "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Напомним, старшему сыну Регины Тодоренко диагностировали редкую болезнь.

Также Фокус писал о критике стиля Регины Тодоренко.