Регина Тодоренко, которая молчит о войне, родила от российского певца третьего ребенка

35-летняя телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая живет в Москве, сообщила о рождении третьего сына. Отец ребенка — российский певец Влад Топалов.

Регина Тодоренко, которую внесли в санкционный список СНБО, рассказала о пополнении в семействе в своих социальных сетях, не раскрывая пока что имя ребенка.

"Дорогие мои, спасибо за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", — написала телеведущая.

У пары уже есть два сына — Михаил и Мирослав. По информации российских медиа, беременность была осложненной. На 42-й неделе врачи приняли решение о проведении кесарева сечения для сохранения здоровья ребенка.

Регина Тодоренко родилась в Одессе и начинала карьеру в Украине. Сейчас живет в Москве и избегает публичных комментариев относительно российско-украинской войны. В 2024 году артистка получила российское гражданство по упрощенной процедуре благодаря браку с Топаловым.

Что известно о Владе Топалове?

Влад Топалов — российский певец, актер и телеведущий, прославился в середине 2000-х как участник поп-группы Smash вместе с Сергеем Лазаревым. Дуэт быстро стал популярным благодаря хитам в стиле евродэнс и поп, однако после распада группы в 2006 году Топалов начал сольную карьеру. Он выпустил несколько альбомов, снимался в мюзиклах, в том числе в постановках для детей, а также работал на телевидении.

В медиа часто обсуждали зависимость Топалова от запрещенных веществ, да и он сам признавал это в многочисленных интервью. В последние годы артист реже выступает на сцене, а больше сосредотачиваясь на семье и телевизионных проектах.

