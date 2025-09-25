Регина Тодоренко, которая молчит о войне, родила от российского певца третьего ребенка
35-летняя телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая живет в Москве, сообщила о рождении третьего сына. Отец ребенка — российский певец Влад Топалов.
Регина Тодоренко, которую внесли в санкционный список СНБО, рассказала о пополнении в семействе в своих социальных сетях, не раскрывая пока что имя ребенка.
"Дорогие мои, спасибо за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", — написала телеведущая.
У пары уже есть два сына — Михаил и Мирослав. По информации российских медиа, беременность была осложненной. На 42-й неделе врачи приняли решение о проведении кесарева сечения для сохранения здоровья ребенка.
Регина Тодоренко родилась в Одессе и начинала карьеру в Украине. Сейчас живет в Москве и избегает публичных комментариев относительно российско-украинской войны. В 2024 году артистка получила российское гражданство по упрощенной процедуре благодаря браку с Топаловым.
Что известно о Владе Топалове?
Влад Топалов — российский певец, актер и телеведущий, прославился в середине 2000-х как участник поп-группы Smash вместе с Сергеем Лазаревым. Дуэт быстро стал популярным благодаря хитам в стиле евродэнс и поп, однако после распада группы в 2006 году Топалов начал сольную карьеру. Он выпустил несколько альбомов, снимался в мюзиклах, в том числе в постановках для детей, а также работал на телевидении.
В медиа часто обсуждали зависимость Топалова от запрещенных веществ, да и он сам признавал это в многочисленных интервью. В последние годы артист реже выступает на сцене, а больше сосредотачиваясь на семье и телевизионных проектах.
