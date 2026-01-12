Регина Тодоренко, которая предала Украину, рассказала о тяжелой болезни
Бывшая украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая молчит о войне в родной стране много лет, призналась, что у нее неизлечимая болезнь.
Оказывается, у Тодоренко давно сколиоз. Об этом предательница сообщила в Telegram в начале 2026 года.
"Я человек, который долго живет с этой темой и много лет учится с ней обращаться", — написала Тодоренко.
В частности, она опубликовала список, в котором перечислила вещи, которые помогают ей справиться с болью в течение этого времени.
"Дисциплина в тренировках. Мне помогает пилатес на реформере и функциональные тренировки. С тренером — 3 раза в неделю. В остальные дни дома. Даже 15 минут в день имеют значение. Каждый день", — добавила Регина.
Кроме того, одесситка вынуждена работать с кишечником.
"Я точно знаю, что жизнь с меньшей болью возможна", — подытожила предательница.
Тодоренко замалчивает войну
Регина Тодоренко родилась в Одессе и начинала карьеру в Украине. Была певицей и ведущей популярного тревел-проекта "Орел и решка".
После 24 февраля 2022 года Тодоренко не высказалась против войны в Украине. Она всячески замалчивает геноцид украинцев и продолжает свою карьеру в России. В 2024 году артистка получила российское гражданство по упрощенной процедуре благодаря браку с российским певцом Владом Топаловым.
