Бывшая украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая молчит о войне в родной стране много лет, призналась, что у нее неизлечимая болезнь.

Оказывается, у Тодоренко давно сколиоз. Об этом предательница сообщила в Telegram в начале 2026 года.

У Регины Тодоренко тяжелая болезнь

"Я человек, который долго живет с этой темой и много лет учится с ней обращаться", — написала Тодоренко.

В частности, она опубликовала список, в котором перечислила вещи, которые помогают ей справиться с болью в течение этого времени.

"Дисциплина в тренировках. Мне помогает пилатес на реформере и функциональные тренировки. С тренером — 3 раза в неделю. В остальные дни дома. Даже 15 минут в день имеют значение. Каждый день", — добавила Регина.

Кроме того, одесситка вынуждена работать с кишечником.

"Я точно знаю, что жизнь с меньшей болью возможна", — подытожила предательница.

Так сейчас выглядит Регина Тодоренко Фото: Telegram

Тодоренко замалчивает войну

Регина Тодоренко родилась в Одессе и начинала карьеру в Украине. Была певицей и ведущей популярного тревел-проекта "Орел и решка".

После 24 февраля 2022 года Тодоренко не высказалась против войны в Украине. Она всячески замалчивает геноцид украинцев и продолжает свою карьеру в России. В 2024 году артистка получила российское гражданство по упрощенной процедуре благодаря браку с российским певцом Владом Топаловым.

Тодоренко с мужем и сыном Фото: regina todorenko/Instagram

