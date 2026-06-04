Кіркоров привласнив собі перемогу на Євробаченні-2026: виконавиця Dara поставила його на місце

Російський співак Філіп Кіркоров оголосив про те, що Болгарія у цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення здобула перемогу завдяки йому. Представниця країни Dara публічно відповіла йому та такі закиди.

Dara прийшла у коментарі до великого допису Кіркорова у соцмережах, де відкинула заслуги співака-путініста. Про це 3 червня розповіло болгарське видання Standart.

До свого допису російський співак додав зображення троянського коня зі своїм обличчям. Кіркоров у ньому пояснив, що упродовж шести років Болгарія не була представлена на Євробаченні через нестачу грошей у суспільного мовника країни БНТ. Він додав, що у минулому році вийшов на зв'язок з гендиректором БНТ Емілом Кошлуковим, знайшов інвестора, імені якого не назвав, який і спонсорував коштами участь країни у пісенному конкурсі 2026 року.

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Кіркоров також приписав заслугу у перемозі Dara власній продюсерській компанії Dream Team, яка нібито допомагала підготувати виконавицю до виступу.

"Болгарія — батьківщина мого тата, і саме зараз, у день його народження, я вирішив закрити для себе гештальт Євробачення. Морально я задоволений. Я виграв цей конкурс", — написав співак.

Як Dara відреагувала на допис Кіркорова

Переможниця цьогорічного Євробачення вирішила відреагувати на заяви росіянина. Вона зокрема повідомила, що пісня Bangaranga, яка принесла тріумф, була створена ще три роки тому.

"З усією повагою, пісня Bangaranga була написана у 2023 році в Sofia Songwriting Camp (Софійському пісенному таборі)", — написала Dara.

Відповідь виконавиці Dara на заяви Кіркорова про "перемогу" у Євробаченні

Дівчина також пояснила, що успіх відбувся завдяки наполегливій праці її команди, Virginia Records, БНТ та міжнародних продюсерів.

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