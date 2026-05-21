"На жаль": Leléka розкрила заборону говорити про війну на Євробаченні

Представниця України на Євробаченні-2026 Leléka (Вікторія Лелека) розповіла, як почувається після виступу на міжнародному пісенному конкурсі у Відні.

Артистка дала інтервʼю ВВС та зізналася, що відчуває, що її ця конкретна місія успішно завершилася.

Заборони говорити про війну на Євробаченні

Після виступу в гранд-фіналі 16 травня Leléka вигукнула прямо на сцені "Слава Україні". Ведучий запитав, чи не було після цього зауважень.

"Хай би хоч хтось спробував, я би там одразу хачапурі зробила б з тієї людини, хто мені що сказав", — відповіла Вікторія.

Зокрема, ведучий запитав, чи загалом на конкурсі відчувалася заборона говорити про війну.

"Звичайно. Не тільки відчувається. Вона є, вона була, вона буде на цьому конкурсі, на жаль. Але для нас було важливо мистецьки все-таки вкласти всі ті меседжі, які нам важливі. І зробити це в таких рамках, в яких нас поставили, все одно бути тими і говорити про те, що нам важливо. Ми були змушені говорити про це методами мистецтва і не прямолінійно. Ми все одно це зробили", — зазначила співачка.

Зокрема, Leléka подякувала Андрію Данилку, який суттєво допоміг з фінансовою підготовкою її номера.

Про що мріє Лелека

Також ведучий запитав, яку мрію має наразі фіналістка Євробачення-2026.

"Раніше були в мене мистецькі всякі мрії. Зараз я трошки розчарована і зранена. Але якщо я колись зможу віднайти цю довіру всередині себе, я б просто хотіла мати родину. І звити якесь маленьке гніздечко в Україні. Але поки що я не знаю, з ким, коли і як. Але я б хотіла це мати. Бо мистецьки я буду рухатися далі", — відповіла зірка сцени, яка посіла на конкурсі 9-те місце.

