"Я це зробила": Leléka звернулась до українців по всьому світу із закликом

Представниця України феєрично виступила у фіналі Євробаченні-2026, що цьогоріч проходить у Відні, Австрія. Співачка ідеально заспівала, взяла свою фірмову "довгу" ноту й на завершення вигукнула "Слава Україні".

У суботу, 16 травня, проходить фінал пісенного конкурсу Євробачення 2026. На головній сцені із піснею Ridnym під номером 7 вже виступила представниця України — Leléka. Після цього вона звернулась до українців по всьому світу із закликом підтримати її своїми голосами.

"Я це зробила! Тепер справа за вами! Продовжуйте голосувати за наш номер 7", — написала співачка в своїх соціальних мережах.

У коментарях шанувальники засипають її компліментами, дякують за гарний виступ, а також бажають перемоги.

Leléka звернулась до українців по всьому світу Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Вкрадена перемога: Україну "підставили" у фіналі Євробачення 2026. Leléka вийде на сцену під номером 7, тобто у першій частині концерту. Як правило, це негативно впливає на фінальний результат – на те є кілька цілком об’єктивних причин.

"Була така щаслива": Вєрка Сердючка передала для Leléka подарунок. Як з'ясувалося, це було їхнє перше знайомство, хоча до цього вони розмовляли телефоном.

Відео дня

16 травня о 22:00 у Відні відбудеться грандіозний фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. За кришталевий мікрофон та право привезти конкурс до своєї країни наступного року змагатимуться представники 25 держав. Відкриватиме шоу Данія, а закриватиме — представниця Австрії, яка цьогоріч приймає конкурс.