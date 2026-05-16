Євробачення 2026

"Я це зробила": Leléka звернулась до українців по всьому світу із закликом

Leléka на Євробаченні 2026
Leléka на Євробаченні 2026

Представниця України феєрично виступила у фіналі Євробаченні-2026, що цьогоріч проходить у Відні, Австрія. Співачка ідеально заспівала, взяла свою фірмову "довгу" ноту й на завершення вигукнула "Слава Україні".

У суботу, 16 травня, проходить фінал пісенного конкурсу Євробачення 2026. На головній сцені із піснею Ridnym під номером 7 вже виступила представниця України — Leléka. Після цього вона звернулась до українців по всьому світу із закликом підтримати її своїми голосами.

"Я це зробила! Тепер справа за вами! Продовжуйте голосувати за наш номер 7", — написала співачка в своїх соціальних мережах.

У коментарях шанувальники засипають її компліментами, дякують за гарний виступ, а також бажають перемоги.

16 травня о 22:00 у Відні відбудеться грандіозний фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. За кришталевий мікрофон та право привезти конкурс до своєї країни наступного року змагатимуться представники 25 держав. Відкриватиме шоу Данія, а закриватиме — представниця Австрії, яка цьогоріч приймає конкурс.