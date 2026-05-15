Вкрадена перемога: Україну "підставили" у фіналі Євробачення 2026 (фото)

Організатори Євробачення 2026 оприлюднили порядок виступів 25 учасників гранд-фіналу, що пройде у Відні вже в суботу, 16 травня. Україна вийде на сцену під номером 7, тобто у першій частині концерту. Як правило, це негативно впливає на фінальний результат – на те є кілька цілком об’єктивних причин.

Представниця України на Євробаченні 2026 тріумфально пройшла у великий фінал міжнародного пісенного конкурсу. Напередодні концерту, де визначать переможця, організатори опублікували порядкові номери виступів всіх учасників. Leléka вийде на сцену із піснею Ridnym під номером 7. На жаль, в даній конфігурації це не дуже добре. У чому ж проблема, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Вплив на підсумкову оцінку

Не секрет, що конкурсанти на Євробаченні прагнуть отримати номер у другій половині прямої трансляції, тобто ближче до кінця концерту та початку голосування. Бо глядачі по "гарячим" слідам ще пам’ятають виступи виконавців, їхні пісні та номери. Натомість конкурсанти, які "відстрілялись" на самому початку, під кінець вечора відходять у тінь.

До того ж на початку прямого ефіру далеко не всі глядачі встигають дійти до своїх диванів, пропускаючи частину трансляції. Зрештою, більше уваги отримують співаки, що виступають під завершення. Саме таку конфігурацію за підсумками глядацького голосування доводить багаторічна історія конкурсу.

Ще одна вкрадене перемога

Зокрема, у фіналі Євробачення 2024 співачка Jerry Heil разом з alyona alyona виступали під номером 2 (у другому півфіналі – під номером 6). Їхній номер тоді зрежисувала всесвітньо відома кліпмейкерка Таню Муіньо, яка неприховано назвала це підставою, а глядачі – вкраденою перемогою.

"Пляма смерті від команди Євробачення. Приємно", — зазначила Муіньо.

Реакція Муіньо на 2 позицію у фіналі Євробачення 2024

Організатори, своєю чергою, стверджують, що розставляють виконавців у такій послідовності, щоб глядачам було цікаво дивитися прямий ефір. Тобто динамічні постановки з потужною хореографією змінюють вокальні номери і навпаки.

Втім, часто під оцим "соусом" можна свідомо чи несвідомо вплинути на результат, приміром, поставивши сильний номер на початок трансляції, аби він не виграв. Чи трапилась така історія з Україною, – наразі сказати важко. Однак зрозуміло, що у випадку перемоги України виникне чимало організаційних складнощів, позаяк країна не зможе провести наступне Євробачення через активні бойові дії, тож доведеться шукати іншу країну, яка погодиться прийняти конкурс, як це вже робила Велика Британія. Це створює для організаторів цілу низку додаткових проблем.

