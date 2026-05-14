Все пішло не за планом: під час виступу Leléka на Євробаченні сталась накладка (фото, відео)

Ввечері у середу, 13 травня, відбулось журі-шоу другого півфіналу Євробачення 2026, де експерти у закритому режимі оцінювали виступи конкурсантів. За правилами, від цього залежить 50% результату, ще 50% — це голоси глядачів.

У мережі почали з’являтися невеликі фрагменти повного виступу української співачки Leléka на Євробаченні 2026. Артистка заявлена у другому півфіналі, що відбудеться у четвер, 14 травня. Безпосередньо перед прямим ефіром проходить шоу для журі, які мають виставити свої бали. Як минула фінальна репетиція та журі-шоу, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Накладка на Євробаченні

Судячи з опису журналістів, які працюють на місці подій, постановка номеру Leléka досить мінімалістична. Спочатку вона йде білою доріжкою на синьому фоні до бандуриста, далі з’являються дві штори, які рухаються за поривом вітру, а згодом падають. За словами очевидців, сталась накладка й одна штора на репетиції перекрутилась та не вилізла до кінця.

Leléka виступить на сцені Євробачення у четвер, 14 травня Фото: EBU

Другий куплет співачка, освітлена білим сяйвом з усіх боків, виконує на тлі вихору. Під час найдовшої ноти спускаються ще чотири штори, які згодом обриваються і падають, а кольори сцени стають яскраво-помаранчевими.

Leléka надірвалася

"Про ноту: зараз прес-репетиція, не шоу для журі. Ноту дотягнула, зовсім трохи надірвалася, але це не критично. Головне, щоб усе прозвучало класно на шоу для журі та завтрашньому прямому етері. Додамо, що Leléka неймовірно круто працює на сцені та з камерами. Молодчинка!", — пишуть медійники, присутні на місці подій.

Ввечері також минула фінальна репетиція та шоу для оцінювання журі. Як можемо почути, свою головну ноту Leléka таки не витягнула. Головна інтрига, — чи вийде у прямому ефірі.

Падіння у рейтингу

Після журі-шоу другого півфіналу Євробачення відбулося традиційне опитування публіки. Організатори зібрали оцінки 3375 глядачів, що були присутні у залі під час шоу. Україна опинилась на 12-му місці в рейтингу.

Leléka на сцені Євробачення-2026 Фото: Instagram

Натомість букмекери прогнозують нам 10 місце у фіналі, який відбудеться вже в цю суботу, 16 травня. За підсумками прямого ефіру 14 травня стане відомо, чи пройде Україна у фінал.

