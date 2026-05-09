Ведуча розплакалася після виступу Leléka на Євробаченні: що сталося (фото, відео)

Співачка, авторка пісень, а також телеведуча Анна Тульєва, яка наразі працює у Відні разом з українською командою, не змогла стримати емоцій від виступу Leléka.

Номер представниці України на Євробаченні-2026 вийшов надзвичайно проникливим та душевним. Постановники обіцяють, що побачене на сцені нікого не залишить байдужим. Як відбувається підготовка до конкурсу за кілька днів до першого півфіналу, – читайте у матеріалі Фокусу.

Номер Leléka на сцені Євробачення Фото: Instagram

Анна Тульєва однією з перших побачила номер Leléka безпосередньо на сцені Євробачення у Відні. Ведуча була присутня на репетиції, однак не могла опублікувати фото чи відео без дозволу організаторів, які пильно стежать за тим, щоб деталі постановки залишалися в секреті до визначеного терміну.

Опитування Хто переможе на пісенному конкурсі Євробачення-2026? Опитування відкрите до Фінляндія Греція Данія Швеція Ізраїль Італія Франція Болгарія Кіпр Україна Інша Голосувати

Виступ Leléka на Євробаченні

"Друзі, відбулась перша репетиція. Це було дуже щемко. Про нас всіх, якщо чесно. Бандура і Ярослав додають атмосфери в сам номер. Тому можете не хвилюватися, ми точно вас здивуємо. Вам варто реально вболівати за нас, тому що це того варте. Я, як завжди, плачу. Як завжди, по традиції уже", — розповідає Анна після першої репетиції, витираючи сльози.

Відео дня

Важливо

У Lelѐka, яка їде на Євробачення, з'явились дуже великі проблеми

Режисером-постановником номера співачки Leléka для Євробачення-2026 став Ілля Дуцик. Він працював із Ziferblat та "Хейтспіч".

Євробачення у Відні

Перший півфінал ювілейного 70-го Євробачення відбудеться вже у цей вівторок, 12 травня. Другий запланований на 14 травня, а фінал конкурсу – 16 травня. Цьогоріч за перемогу змагаються представники 35 країн. Одразу кілька країн відмовилися від участі, зокрема Нідерланди, Іспанія, Ірландія, Словенія та Ісландія через політику Ізраїлю.

За правилами "Велика п'ятірка" автоматично проходять у фінал. Україна за всі роки участі у конкурсі завжди проходила в фінал. Цьогоріч нашу країну з піснею Ridnym представлятиме Вікторія Лелека – композиторка та співачка, що мешкає в Берліні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Leléka втратила одну позицію в міжнародному букмекерському рейтингу. Наразі вона на 10-му місці з імовірністю перемоги близько 2%.

Норвезький скрипаль Олександр Рибак підкорив Євробачення-2009 із результатом, якого до нього не досягав ніхто. Відтоді уже минуло 17 років. Співак відчайдушно намагається повторити колишній успіх.

Євробачення не завжди гарантує артисту новий етап успіху. Деякі українські виконавці після конкурсу не змогли закріпити результат, втратили частину популярності або так і не перетворили участь у шоу на потужний кар’єрний прорив.