Його зламала слава: де зараз Олександр Рибак, який побив рекорд Євробачення (фото)

Норвезький скрипаль Олександр Рибак підкорив Євробачення-2009 із результатом, якого до нього не досягав ніхто. Відтоді уже минуло 17 років. Співак відчайдушно намагається повторити колишній успіх.

Виступ Олександра Рибака, який представляв Норвегію на Євробаченні із піснею Fairytale, став небаченим до цього тріумфом. Музикант закохав у себе і членів журі, і глядачів, отримавши 387 балів — це рекорд конкурсу на той момент. Здавалося, його кар'єра стрімко піде вгору, але ні. Як склався життєвий шлях виконавця, — читайте далі у публікації Фокусу.

Мовчазний Рибак

Олександр Рибак довго намагався утримати аудиторію одразу на кількох ринках: аж до 2021 року вів соціальні мережі англійською та російською. Це, мабуть, і пояснює його підкреслено нейтральну позицію після 2014-го року та лютого 2022-го. Замість чіткої відповіді — розмиті фрази про мир. Паралельно він знімався на російському телебаченні та випускав треки для тієї аудиторії.

Відео дня

Виступ Олександра Рибака на Євробаченні-2009

У 2020 році Олександр розповів про те, що впродовж 11 років залежав від снодійних та антидепресантів. За його словами, препарати підточували не лише здоров'я, а й волю до життя та стосунки з людьми. Він пов'язував це з дитячою травмою і стресом після Євробачення. Тоді ж артист вирушив на реабілітацію до США.

Скандал з відео

Через кілька років, у 2023-му, вибухнув скандал: молдованка Євгенія Скрипник публічно звинуватила музиканта у зйомці інтимного відео без згоди та погрозах його оприлюднити. Співак усе заперечив, назвавши звинувачення безпідставними.

Олександр Рибак почав співати російською мовою Фото: YouTube

Сьогодні для широкої публіки він фактично зник з радарів. Найчастіше про співака згадують в сезон Євробачення, зокрема у контексті норвезьких національних відборів, де він прагне повторити колишній успіх.

Друга спроба Рибака

У 2018 році Рибак знову представляв Норвегію на Євробачення-2018 з піснею That’s How You Write a Song, але посів тільки 15-те місце у фіналі. Це один з канонічних прикладів того, що навіть рекордна перемога не гарантує довгої слави.

Опитування Хто переможе на пісенному конкурсі Євробачення-2026? Опитування відкрите до Фінляндія Греція Данія Швеція Ізраїль Італія Франція Болгарія Кіпр Україна Інша Голосувати

