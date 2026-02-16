Підстава для України? Leléka ризикує втратити перемогу на Євробаченні-2026

У неділю, 15 лютого, відбувся національний відбір на Євробачення-2026 у Хорватії. Перемогу в цій країні здобув гурт Lelek з піснею Andromeda. Це може стати великою проблемою для української конкурсантки Leléka.

Хорватський національний відбір на Євробачення-2026 може обернутися неприємним сюрпризом для України. У змаганні переміг гурт Lelek, що дуже співзвучний за назвою на Leléka — учасницю від України. Окрім цієї подібності, дуже схожа й візуальна та музична стилістика. Обидві конкурсні заявки використовують етнічне звучання.

Гурт Lelek з піснею Andromeda їде на Євробачення-2026 від Хорватії Фото: Eurovoix

Дуже схожа назва виконавців може стати підставою для України із технічної точки зору: через подібність можливі помилки, коли неуважні глядачі віддаватимуть свої голоси не тому учасникові, який насправді сподобався.

Чи врахують організатори цей момент, аби уникнути маніпуляцій, наразі невідомо.

Хорватія на Євробаченні-2026

Хорватський етно-поп-гурт Lelek, заснований у вересні 2024-го, поєднує елементи традиційної хорватської музики з сучасним звучанням задля "збереження та переосмислення слов'янської культурної ідентичності". Вони відразу привернули до себе увагу слухачів у Хорватії своїм дебютним синглом Tanani Nani.

Гурт Lelek представить Хорватію на Євробаченні-2026

Група складається з п'яти учасниць: Інки Вечеріни Перушич, Юдіти Шторги, Коріни Олівії Рогіч, Лари Бртан та Марини Рамляк.

На офіційному сайті Євробачення пишуть, що разом вони створили особливий музичний стиль, котрий поєднує хорватські народні мотиви із сучасним аранжуванням, електронним звучанням та елементами попу.

До слова, 7 лютого відбувся український фінал Нацвідбору на Євробачення-2026, яке цьогоріч приймає Австрія. Журі та глядачі обрали представника України серед 10 конкурсантів, а переможець вже в травні виступить на сцені Відня. Пальму першості у Нацвідборі здобула Lelѐka. За пісню Ridnym глядачі та професійне журі віддали найбільше голосів.

Lelѐka з піснею Ridnym їде на Євробачення-2026

