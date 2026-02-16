Подстава для Украины? Leléka рискует потерять победу на Евровидении-2026

В воскресенье, 15 февраля, состоялся национальный отбор на Евровидение-2026 в Хорватии. Победила в этой стране группа Lelek с песней Andromeda. Это может стать большой проблемой для украинской конкурсантки Leléka.

Хорватский национальный отбор на Евровидение-2026 может обернуться неприятным сюрпризом для Украины. В соревновании победила группа Lelek, которая очень созвучна по названию на Leléka — участницу от Украины. Кроме этого сходства, очень похожа и визуальная и музыкальная стилистика. Обе конкурсные заявки используют этническое звучание.

Группа Lelek с песней Andromeda едет на Евровидение-2026 от Хорватии Фото: Eurovoix

Очень похожее название исполнителей может стать подставой для Украины с технической точки зрения: из-за сходства возможны ошибки, когда невнимательные зрители будут отдавать свои голоса не тому участнику, который на самом деле понравился.

Учтут ли организаторы этот момент, чтобы избежать манипуляций, пока неизвестно.

Хорватия на Евровидении-2026

Хорватская этно-поп-группа Lelek, основанная в сентябре 2024-го, сочетает элементы традиционной хорватской музыки с современным звучанием для "сохранения и переосмысления славянской культурной идентичности". Они сразу привлекли к себе внимание слушателей в Хорватии своим дебютным синглом Tanani Nani.

Группа Lelek представит Хорватию на Евровидении-2026

Группа состоит из пяти участниц: Инки Вечерины Перушич, Юдиты Шторги, Корины Оливии Рогич, Лары Бртан и Марины Рамляк.

На официальном сайте Евровидения пишут, что вместе они создали особый музыкальный стиль, который сочетает хорватские народные мотивы с современной аранжировкой, электронным звучанием и элементами попа.

К слову, 7 февраля состоялся украинский финал Нацотбора на Евровидение-2026, которое в этом году принимает Австрия. Жюри и зрители выбрали представителя Украины среди 10 конкурсантов, а победитель уже в мае выступит на сцене Вены. Пальму первенства в Нацотборе получила Lelѐka. За песню Ridnym зрители и профессиональное жюри отдали больше всего голосов.

Lelѐka с песней Ridnym едет на Евровидение-2026

