Україна покращила позиції у прогнозах на перемогу на Євробаченні-2026: на якому місці Leléka

Україна несподівано зміцнила свої позиції у букмекерських прогнозах на Євробачення-2026. Країна знову увійшла до десятки фаворитів конкурсу.

Букмекери оновили свої ставки, і наразі Україна посідає 8-ме місце з імовірністю перемоги 3%. У прогнозі щодо потрапляння до топ-10 вона також перебуває на 8-й сходинці — з імовірністю 64%. Це стало відомо з сайту Eurovision World.

Прогноз букмекерів на Євробачення 2026

Водночас оцінки єврофанів виглядають стриманіше: у додатку My Eurovision Scoreboard Україна займає лише 20-те місце.

Лідерами як за прогнозами фанів, так і за ставками букмекерів залишаються представники Фінляндії — дует Лінди Лампеніус і Піта Паркконена.

Україну на Євробаченні представить Lelѐka

7 лютого відбувся Нацвідбір від України, у якому співачка Lelѐka отримала максимальну кількістю балів: як глядачі, так і професійне журі віддали їй по 10 балів.

Відео дня

Тепер пісня Ridnym "поїде" до Відня, де цього року проходить Євробачення, оскільки австрійський співак JJ став переможцем конкурсу у 2025.

Опитування Хто переможе на пісенному конкурсі Євробачення-2026? Опитування відкрите до Фінляндія Греція Данія Швеція Ізраїль Італія Франція Болгарія Кіпр Україна Інша Голосувати

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Участь російської моделі Ірини Шейк як співведучої третього вечора пісенного фестивалю Санремо викликала хвилю критики в Італії.

Іспанський мовник закликав до радикальних змін у правилах Євробачення, щоб усунути політичний вплив на конкурс. У Мадриді пропонують заборонити участь країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту.

Крім того, хорватський національний відбір на Євробачення-2026 може обернутися неприємним сюрпризом для України. У змаганні переміг гурт Lelek, що дуже співзвучний за назвою на Leléka.