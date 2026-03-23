Украина улучшила позиции в прогнозах на победу в Евровидении-2026: на каком месте Leléka

Украина неожиданно укрепила свои позиции в букмекерских прогнозах на Евровидение-2026. Страна снова вошла в десятку фаворитов конкурса.

Букмекеры обновили свои ставки, и сейчас Украина занимает 8-е место с вероятностью победы 3%. В прогнозе относительно попадания в топ-10 она также находится на 8-й строчке — с вероятностью 64%. Это стало известно с сайта Eurovision World.

Прогноз букмекеров на Евровидение 2026

В то же время оценки еврофанов выглядят сдержаннее: в приложении My Eurovision Scoreboard Украина занимает лишь 20-е место.

Лидерами как по прогнозам фанов, так и по ставкам букмекеров остаются представители Финляндии — дуэт Линды Лампениус и Пита Паркконена.

Украину на Евровидении представит Lelѐka

7 февраля состоялся Нацотбор от Украины, в котором певица Lelѐka получила максимальное количество баллов: как зрители, так и профессиональное жюри отдали ей по 10 баллов.

Теперь песня Ridnym "поедет" в Вену, где в этом году проходит Евровидение, поскольку австрийский певец JJ стал победителем конкурса в 2025 году.

Участие российской модели Ирины Шейк в качестве соведущей третьего вечера песенного фестиваля Санремо вызвало волну критики в Италии.

Испанский вещатель призвал к радикальным изменениям в правилах Евровидения, чтобы устранить политическое влияние на конкурс. В Мадриде предлагают запретить участие странам, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Кроме того, хорватский национальный отбор на Евровидение-2026 может обернуться неприятным сюрпризом для Украины. В соревновании победила группа Lelek, которая очень созвучна по названию на Leléka.