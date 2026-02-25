Отстранить Украину и Израиль от Евровидения: Испания призвала изменить правила конкурса

Испанский вещатель призвал к радикальным изменениям в правилах Евровидения, чтобы устранить политическое влияние на конкурс. В Мадриде предлагают запретить участие странам, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Президент испанского общественного вещателя RTVE Хосе Пабло Лопес заявил, что пришло время "раз и навсегда" начать серьезную дискуссию о реформе устава Европейского вещательного союза (EBU), пишет VerTele!

По его словам, в ближайшие недели могут обсудить изменения, которые будут предусматривать недопуск к Евровидению государств, вовлеченных в конфликты, чтобы "деполитизировать" конкурс.

Несмотря на эти призывы, Израиль уже подтвердил участие в Евровидении-2026 и определил своего представителя — страну представит певец Ноам Беттан.

Споры вокруг Евровидения

Последние годы конкурс сопровождается спорами относительно состава участников, и вопрос участия Израиля вызывает особенно острые дискуссии. После Евровидения-2025 организаторы снова рассматривали этот вопрос и в конце концов позволили стране выступать, что вызвало недовольство части вещателей.

В ответ Испания заявила об отказе от участия и трансляции шоу. Аналогичное решение приняли вещатели Нидерландов, Ирландии, Словении и Исландии.

