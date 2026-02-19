Украина резко обвалилась в рейтинге на Евровидении-2026: что случилось

Украину на Евровидении-2026 в Вене представит Leléka — сценический псевдоним певицы Виктории Корниковой, которая победила в Нацотборе с песней Ridnym. Она получила максимальные 10 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей.

Рейтинг Украины на Евровидении-2026 в Вене обвалился на 9 место в таблице букмекерских прогнозов. Согласно данным на сайте Eurovision World, вероятность победы украинской конкурсантки составляет лишь 4%.

В середине января Украина находилась заметно выше в прогнозах: процент победы равнялся 9%. Впрочем, за последний месяц показатель стабильно снижался. К примеру, в начале февраля речь шла о примерно 6%, а теперь шансы уменьшились до 4%.

Рейтинг букмекеров

Впереди Украины в прогнозах сейчас находятся Финляндия (12%), Греция (11%), Израиль и Швеция (по 8%), Италия и Дания (по 6%), а также Болгария и Франция (по 4%). Собственно, что часть стран, которые сейчас имеют лучшие шансы на победу, еще даже не определились со своими представителями.

Рейтинг Украины на Евровидении-2026 в Вене обвалился на 9 место Фото: eurovisionworld.com

До старта Евровидения-2026, которое состоится в Вене (Австрия) 12, 14 и 16 мая (финал), остается 82 дня.

Биография Leléka

Виктория Корникова выросла в городе Шахтерское Днепропетровской области, училась в Киеве, а музыкальное образование завершила в Дрездене — с дипломом бакалавра по джазовому вокалу и магистра по композиции. Параллельно с учебой она писала музыку для кино и сериалов, в частности ее авторству принадлежат саундтреки к сериалу "И будут люди".

В 2016 году в Берлине певица основала этноджазовую группу Leléka вместе с немецкими музыкантами. За годы существования коллектив записал пять альбомов и объездил с концертами немало европейских городов.

Конкурсная песня Ridnym появилась в начале 2022 года — в первые недели после начала полномасштабной войны. Виктория написала ее в Берлине. По словам певицы, это личная композиция — о том, как важно чувствовать связь с близкими, и о силе, которую эта связь дает.

