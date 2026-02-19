Україна різко обвалилась у рейтингу на Євробаченні-2026: що сталося

Україну на Євробаченні-2026 у Відні представить Leléka — сценічний псевдонім співачки Вікторії Корнікової, яка перемогла у Нацвідборі з піснею Ridnym. Вона отримала максимальні 10 балів від журі та 10 балів від глядачів.

Рейтинг України на Євробаченні-2026 у Відні обвалився на 9 місце в таблиці букмекерських прогнозів. Згідно з даними на сайті Eurovision World, ймовірність перемоги української конкурсантки становить лише 4%.

У середині січня Україна перебувала помітно вище у прогнозах: відсоток перемоги дорівнював 9%. Втім, за останній місяць показник стабільно знижувався. Приміром, на початку лютого йшлося про приблизно 6%, а тепер шанси зменшилися до 4%.

Рейтинг букмекерів

Попереду України у прогнозах нині перебувають Фінляндія (12%), Греція (11%), Ізраїль та Швеція (по 8%), Італія та Данія (по 6%), а також Болгарія та Франція (по 4%). Властиво, що частина країн, які наразі мають кращі шанси на перемогу, ще навіть не визначилися зі своїми представниками.

Рейтинг України на Євробаченні-2026 у Відні обвалився на 9 місце Фото: eurovisionworld.com

До старту Євробачення-2026, яке відбудеться у Відні (Австрія) 12, 14 та 16 травня (фінал), залишається 82 дні.

Біографія Leléka

Вікторія Корнікова виросла в місті Шахтарське на Дніпропетровщині, навчалась у Києві, а музичну освіту завершила в Дрездені — з дипломом бакалавра з джазового вокалу та магістра з композиції. Паралельно з навчанням вона писала музику для кіно та серіалів, зокрема її авторству належать саундтреки до серіалу "І будуть люди".

У 2016 році в Берліні співачка заснувала етноджазовий гурт Leléka разом із німецькими музикантами. За роки існування колектив записав п'ять альбомів і об'їздив з концертами чимало європейських міст.

Конкурсна пісня Ridnym з'явилась на початку 2022 року — в перші тижні після початку повномасштабної війни. Вікторія написала її в Берліні. За словами співачки, це особиста композиція — про те, як важливо відчувати зв'язок із близькими, і про силу, яку цей зв'язок дає.

