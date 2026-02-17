Не смогла допеть: Leléka, которая едет на Евровидение, потеряла голос

Представительница Украины на Евровидении-2026 сорвала голос прямо во время выступления в Киеве. Инцидент произошел во время исполнения конкурсной песни Ridnym, с которой певица в мае поедет в Вену.

Столичный концерт, состоявшийся 16 февраля, пошел не по плану: в какой-то момент исполнительница не смогла взять высокие ноты. Зал отреагировал на ситуацию громкими овациями — зрители поддержали артистку.

Сама Leléka не стала скрывать, что с голосом сейчас не все в порядке, однако призвала не паниковать.

"Я ту ноту вытяну! Мне просто надо выздороветь", — сказала певица со сцены.

Leléka победила на национальном отборе на Евровидение-2026 и будет представлять Украину на юбилейном конкурсе в Вене. Ее конкурсная песня — Ridnym.

