Не змогла доспівати: Leléka, яка їде на Євробачення, втратила голос

Leléka, артистка
Представниця України на Євробаченні-2026 | Фото: Instagram

Представниця України на Євробаченні-2026 зірвала голос просто під час виступу в Києві. Інцидент стався під час виконання конкурсної пісні Ridnym, з якою співачка у травні поїде до Відня.

Столичний концерт, що відбувся 16 лютого, пішов не за планом: у якийсь момент виконавиця не змогла взяти високі ноти. Зал відреагував на ситуацію гучними оваціями — глядачі підтримали артистку.

Сама Leléka не стала приховувати, що з голосом зараз не все гаразд, проте закликала не панікувати.

"Я ту ноту витягну! Мені просто треба одужати", — сказала співачка зі сцени.

Leléka перемогла на національному відборі на Євробачення-2026 і представлятиме Україну на ювілейному конкурсі у Відні. Її конкурсна пісня — Ridnym.

