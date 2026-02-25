Відсторонити Україну та Ізраїль з Євробачення: Іспанія закликала змінити правила конкурсу

Іспанський мовник закликав до радикальних змін у правилах Євробачення, щоб усунути політичний вплив на конкурс. У Мадриді пропонують заборонити участь країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту.

Президент іспанського суспільного мовника RTVE Хосе Пабло Лопес заявив, що настав час "раз і назавжди" розпочати серйозну дискусію про реформу статуту Європейської мовної спілки (EBU), пише VerTele!.

За його словами, у найближчі тижні можуть обговорити зміни, які передбачатимуть недопуск до Євробачення держав, залучених до конфліктів, аби "деполітизувати" конкурс.

Попри ці заклики, Ізраїль уже підтвердив участь у Євробаченні-2026 і визначив свого представника — країну представить співак Ноам Беттан.

Суперечки навколо Євробачення

Останні роки конкурс супроводжується суперечками щодо складу учасників, і питання участі Ізраїлю викликає особливо гострі дискусії. Після Євробачення-2025 організатори знову розглядали це питання та зрештою дозволили країні виступати, що спричинило невдоволення частини мовників.

У відповідь Іспанія заявила про відмову від участі та трансляції шоу. Аналогічне рішення ухвалили мовники Нідерландів, Ірландії, Словенії та Ісландії.

