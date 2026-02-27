Российскую модель захейтили из-за ответа о войне на итальянском Нацотборе на Евровидение

Участие российской модели Ирины Шейк в качестве соведущей третьего вечера песенного фестиваля Санремо вызвало волну критики в Италии. Именно победитель этого конкурса традиционно представляет страну на "Евровидении".

Во время пресс-конференции Шейк спросили о войне России против Украины. В ответ модель заявила, что не дает политических комментариев, поскольку приехала "праздновать любовь, музыку и единство". Видео с ответом Ирины Шейк опубликовало издание La.Repubblica в TikTok.

Такая позиция вызвала негативную реакцию части итальянской аудитории и пользователей соцсетей, которые считают, что публичные лица не должны избегать темы войны.

Кроме того, зрители раскритиковали и саму роль модели в шоу. По мнению комментаторов, ее участие в программе было минимальным, а появление на сцене сводилось преимущественно к демонстрации образов. На официальных страницах фестиваля появились сотни комментариев с замечаниями относительно выступления соведущей и уместности ее приглашения.

Нацотбор на Евровидение в Италии

Фестиваль Санремо (Festival di Sanremo) — это самый престижный ежегодный конкурс итальянской песни, проходящий с 1951 года в городе Сан-Ремо (обычно в театре "Аристон"). Это главное музыкальное событие Италии, которое стало основой для создания "Евровидения" и является национальным отбором представителя Италии на этот конкурс.

