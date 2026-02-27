Російську модель захейтили через відповідь про війну на італійському Нацвідборі на Євробачення

Участь російської моделі Ірини Шейк як співведучої третього вечора пісенного фестивалю Санремо викликала хвилю критики в Італії. Саме переможець цього конкурсу традиційно представляє країну на "Євробаченні".

Під час пресконференції Шейк запитали про війну Росії проти України. У відповідь модель заявила, що не дає політичних коментарів, оскільки приїхала "святкувати любов, музику та єдність". Відео з відповіддю Ірини Шейк опублікувало видання La.Repubblica у TikTok.

Така позиція спричинила негативну реакцію частини італійської аудиторії та користувачів соцмереж, які вважають, що публічні особи не повинні уникати теми війни.

Крім того, глядачі розкритикували й саму роль моделі у шоу. На думку коментаторів, її участь у програмі була мінімальною, а поява на сцені зводилася переважно до демонстрації образів. На офіційних сторінках фестивалю з’явилися сотні коментарів із зауваженнями щодо виступу співведучої та доречності її запрошення.

Нацвідбір на Євробачення в Італії

Фестиваль Санремо (Festival di Sanremo) — це найпрестижніший щорічний конкурс італійської пісні, що проходить з 1951 року в місті Сан-Ремо (зазвичай у театрі "Арістон"). Це головна музична подія Італії, яка стала основою для створення "Євробачення" і є національним відбором представника Італії на цей конкурс.

