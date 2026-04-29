Его сломала слава: где сейчас Александр Рыбак, который побил рекорд Евровидения (фото)

Норвежский скрипач Александр Рыбак покорил Евровидение-2009 с результатом, которого до него не достигал никто. С тех пор уже прошло 17 лет. Певец отчаянно пытается повторить былой успех.

Выступление Александра Рыбака, который представлял Норвегию на Евровидении с песней Fairytale, стало невиданным до этого триумфом. Музыкант влюбил в себя и членов жюри, и зрителей, получив 387 баллов — это рекорд конкурса на тот момент. Казалось, его карьера стремительно пойдет вверх, но нет. Как сложился жизненный путь исполнителя, — читайте далее в публикации Фокуса.

Молчаливый Рыбак

Александр Рыбак долго пытался удержать аудиторию сразу на нескольких рынках: вплоть до 2021 года вел социальные сети на английском и русском. Это, видимо, и объясняет его подчеркнуто нейтральную позицию после 2014-го года и февраля 2022-го. Вместо четкого ответа — размытые фразы о мире. Параллельно он снимался на российском телевидении и выпускал треки для той аудитории.

Выступление Александра Рыбака на Евровидении-2009

В 2020 году Александр рассказал о том, что в течение 11 лет зависел от снотворных и антидепрессантов. По его словам, препараты подтачивали не только здоровье, но и волю к жизни и отношения с людьми. Он связывал это с детской травмой и стрессом после Евровидения. Тогда же артист отправился на реабилитацию в США.

Скандал с видео

Через несколько лет, в 2023-м, разразился скандал: молдаванка Евгения Скрипник публично обвинила музыканта в съемке интимного видео без согласия и угрозах его обнародовать. Певец все отрицал, назвав обвинения безосновательными.

Александр Рыбак начал петь на русском языке

Сегодня для широкой публики он фактически исчез с радаров. Чаще всего о певце вспоминают в сезон Евровидения, в частности в контексте норвежских национальных отборов, где он стремится повторить былой успех.

Вторая попытка Рыбака

В 2018 году Рыбак снова представлял Норвегию на Евровидение-2018 с песней That's How You Write a Song, но занял только 15-е место в финале. Это один из канонических примеров того, что даже рекордная победа не гарантирует долгой славы.

