Ведущая расплакалась после выступления Leléka на Евровидении: что произошло (фото, видео)

Певица, автор песен, а также телеведущая Анна Тульева, которая сейчас работает в Вене вместе с украинской командой, не смогла сдержать эмоций от выступления Leléka.

Номер представительницы Украины на Евровидении-2026 получился чрезвычайно проникновенным и душевным. Постановщики обещают, что увиденное на сцене никого не оставит равнодушным. Как происходит подготовка к конкурсу за несколько дней до первого полуфинала, — читайте в материале Фокуса.

Анна Тульева одной из первых увидела номер Leléka непосредственно на сцене Евровидения в Вене. Ведущая присутствовала на репетиции, однако не могла опубликовать фото или видео без разрешения организаторов, которые пристально следят за тем, чтобы детали постановки оставались в секрете до определенного срока.

"Друзья, состоялась первая репетиция. Это было очень щемяще. О нас всех, если честно. Бандура и Ярослав добавляют атмосферы в сам номер. Поэтому можете не волноваться, мы точно вас удивим. Вам стоит реально болеть за нас, потому что это того стоит. Я, как всегда, плачу. Как всегда, по традиции уже", — рассказывает Анна после первой репетиции, вытирая слезы.

Режиссером-постановщиком номера певицы Leléka для Евровидения-2026 стал Илья Дуцик. Он работал с Ziferblat и "Хейтспич".

Первый полуфинал юбилейного 70-го Евровидения состоится уже в этот вторник, 12 мая. Второй запланирован на 14 мая, а финал конкурса — 16 мая. В этом году за победу соревнуются представители 35 стран. Сразу несколько стран отказались от участия, в частности Нидерланды, Испания, Ирландия, Словения и Исландия из-за политики Израиля.

По правилам "Большая пятерка" автоматически проходят в финал. Украина за все годы участия в конкурсе всегда проходила в финал. В этом году нашу страну с песней Ridnym будет представлять Виктория Лелека — композитор и певица, живущая в Берлине.

