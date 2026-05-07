Провал, о котором до сих пор вспоминают: украинские артисты, чья карьера пошла на спад после Евровидения (видео)

Для многих исполнителей Евровидение становится шансом заявить о себе на весь мир. Победа или даже успешное выступление в финале часто открывают артистам путь к международной известности, большим гастролям и новым контрактам. Именно так произошло с Русланой, Джамалой и Kalush Orchestra, которые после конкурса стали известными далеко за пределами Украины.

Однако Евровидение не всегда гарантирует артисту новый этап успеха. Некоторые украинские исполнители после конкурса не смогли закрепить результат, потеряли часть популярности или так и не превратили участие в шоу в мощный карьерный прорыв. Фокус рассказывает о тех артистах, для которых Евровидение не стало успехом.

Василий Лазарович — скандал вокруг отбора

Одной из самых громких историй в украинском Евровидении стал случай с Василием Лазаровичем. В начале 2010 года его без традиционного национального отбора объявили представителем Украины на конкурсе. Такое решение сразу вызвало волну критики среди зрителей и музыкальных экспертов, которые требовали открытого голосования и прозрачного отбора.

Відео дня

Лазарович должен был выступать с песней "I Love You", однако после смены руководства НТКУ решение пересмотрели. В результате был организован новый национальный отбор, в котором победу одержала ALYOSHA.

Несмотря на скандальное внимание к ситуации, история с Евровидением не помогла Лазаровичу закрепиться среди самых популярных артистов страны. После этого певец значительно реже появлялся в крупных телевизионных проектах и медиа, а его музыкальная карьера стала менее заметной для широкой аудитории.

GreenJolly — успех, который остался в эпохе Оранжевой революции

В 2005 году Украину на Евровидении представляла группа GreenJolly с песней "Разом нас багато". Композиция стала одним из символов Оранжевой революции и быстро получила популярность в Украине.

Однако на международной сцене выступление не получило большого успеха. Часть европейской аудитории восприняла номер как слишком политизированный, а в финале конкурса группа заняла лишь 19 место.

После Евровидения GreenJolly не удалось удержать ту популярность, которую коллектив имел во время революционных событий. Новые песни не стали большими хитами, а сама группа постепенно исчезла из активного медийного пространства. Для многих слушателей GreenJolly так и остался коллективом, который ассоциируется прежде всего с одной знаковой песней.

ALYOSHA — сильный вокал и скандал с песней

История ALYOSHA на Евровидении 2010 года также была непростой. Сначала певица должна была исполнять песню "To Be Free", однако вокруг композиции возникли споры из-за авторских прав и сходства с другими музыкальными работами. Из-за этого Украина была вынуждена срочно изменить конкурсную заявку.

В итоге ALYOSHA выступила с композицией "Sweet People" и заняла 10 место в финале конкурса. Ее вокал получил положительные отзывы, а сама песня стала довольно популярной.

Однако после Евровидения певице не удалось превратить этот результат в международный прорыв. Хотя ALYOSHA продолжила музыкальную карьеру, выпускала новые композиции и участвовала в телевизионных проектах, масштаб популярности, который ей прогнозировали после конкурса, так и не был реализован в полной мере.

O.Torvald — один из самых слабых результатов Украины

В 2017 году Украину на Евровидении представляла рок-группа O.Torvald с песней "Time". Конкурс проходил в Киеве после победы Джамалы, поэтому внимание к представителю Украины было особенно большим.

Однако выступление группы не стало фаворитом среди зрителей и жюри. В финале O.Torvald занял 24 место — это один из самых низких результатов Украины за всю историю участия в конкурсе.

Несмотря на это группа не прекратила творческую деятельность и продолжила выпускать музыку. В то же время многие музыкальные обозреватели отмечали, что Евровидение не дало коллективу нового уровня популярности среди широкой аудитории, а интерес к группе после конкурса постепенно уменьшился.

Почему Евровидение не всегда приносит успех

Евровидение — это не только музыкальный конкурс, но и огромная медийная площадка, где артист постоянно находится под давлением зрителей, журналистов и критиков. Даже хорошее выступление не всегда гарантирует дальнейший успех, ведь после конкурса исполнителю нужно удержать внимание аудитории и продолжать активно развивать карьеру.

Истории Василия Лазаровича, GreenJolly, ALYOSHA и O.Torvald демонстрируют, что участие в Евровидении может сложиться по-разному. Для кого-то конкурс становится стартом международной славы, а для кого-то — лишь коротким периодом большого внимания, после которого артисту сложно удержать прежний интерес публики.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Верка Сердючка готовит громкое возвращение на сцену Евровидения 2026 в Вене. Ее выступление станет частью масштабного воссоединения легенд конкурса в гранд-финале 16 мая.