Репетиция не помогла: Украина опустилась в рейтинге вероятных победителей Евровидения

Репетиция представительницы Украины Leléka на сцене Евровидения-2026 не улучшила позиции страны в букмекерских прогнозах. После первых репетиций в Вене Украина опустилась в рейтинге вероятных победителей конкурса.

По обновленным данным Eurovisionworld, Украина сейчас занимает 11 место среди фаворитов Евровидения-2026. Шансы на победу украинской представительницы букмекеры оценивают лишь в 2%.

Лидером букмекерского рейтинга остается Финляндия, которой прогнозируют 29% шансов на победу. На втором месте — Греция с 16%, а тройку фаворитов замыкает Дания, которая после репетиций поднялась в таблице и получила 11%.

Также в первую пятерку вошли Австралия и Франция. Зато Украина после первой репетиции потеряла одну позицию и выбыла из топ-10 прогнозируемых победителей конкурса.

